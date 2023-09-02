وكالة موديز تحذر: بريطانيا ستسجل أعلى معدل تضخم حتى نهاية 2024

حذرت وكالة موديز، أن المملكة المتحدة ستسجل أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع حتى نهاية عام 2024 على الأقل، وفقا لصحيفة التلجراف البريطانية.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين البريطانيين بنسبة 3.9% أخرى العام المقبل، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات.

ويشبه هذا الوضع في إيطاليا وأعلى بكثير مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة الأخرى، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم في ألمانيا 3% في العام المقبل، و2.5% في الولايات المتحدة، و2.1% في فرنسا.

وتتمتع المملكة المتحدة حاليًا بأعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع بنسبة 6.8%، وفي المتوسط ​​خلال عام 2023، من المتوقع أن يظل أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان النظيرة بنسبة 7.8%.

وقالت وكالة موديز إن التضخم في طريقه للانخفاض في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث استنفدت الأسر الكثير من مدخراتها بسبب الوباء.

لكنها حذرت من أن هذا قد يتغير مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة منذ يونيو الماضي وأدى ضيق أسواق العمل إلى ارتفاع الأجور، واضطرت المصانع البريطانية إلى خفض الوظائف مع جفاف الطلبيات الخارجية، وخفض الوظائف وتقليص الاستثمار مع تراجع الطلب وجفاف الطلبيات الخارجية.

وقالت الوكالة إن الطلبيات من الولايات المتحدة والصين وأوروبا وأمريكا الجنوبية كلها في حالة سقوط حر، ونتيجة لذلك، انخفض الإنتاج والنشاط في قطاع التصنيع بشكل أكثر حدة من أي وقت مضى منذ الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا. وبصرف النظر عن الوباء، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ الأزمة المالية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة إلى 43 في أغسطس، من 45.3 في يوليو، وأي درجة أقل من 50 تشير إلى تراجع النشاط، وبالتالي يشير هذا إلى أزمة عميقة في الصناعة.

ومن بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا، تعاني شركات التصنيع الألمانية فقط من أزمة أعمق من تلك التي تعاني منها بريطانيا.