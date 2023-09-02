السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وكالة موديز تحذر: بريطانيا ستسجل أعلى معدل تضخم حتى نهاية 2024

بريطانيا
بريطانيا

حذرت وكالة موديز، أن المملكة المتحدة ستسجل أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع حتى نهاية عام 2024 على الأقل، وفقا لصحيفة التلجراف البريطانية.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين البريطانيين بنسبة 3.9% أخرى العام المقبل، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات.

ويشبه هذا الوضع في إيطاليا وأعلى بكثير مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة الأخرى، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم في ألمانيا 3% في العام المقبل، و2.5% في الولايات المتحدة، و2.1% في فرنسا.

وتتمتع المملكة المتحدة حاليًا بأعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع بنسبة 6.8%، وفي المتوسط ​​خلال عام 2023، من المتوقع أن يظل أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان النظيرة بنسبة 7.8%.

وقالت وكالة موديز إن التضخم في طريقه للانخفاض في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث استنفدت الأسر الكثير من مدخراتها بسبب الوباء.

لكنها حذرت من أن هذا قد يتغير مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة منذ يونيو الماضي وأدى ضيق أسواق العمل إلى ارتفاع الأجور، واضطرت المصانع البريطانية إلى خفض الوظائف مع جفاف الطلبيات الخارجية، وخفض الوظائف وتقليص الاستثمار مع تراجع الطلب وجفاف الطلبيات الخارجية.

وقالت الوكالة إن الطلبيات من الولايات المتحدة والصين وأوروبا وأمريكا الجنوبية كلها في حالة سقوط حر،  ونتيجة لذلك، انخفض الإنتاج والنشاط في قطاع التصنيع بشكل أكثر حدة من أي وقت مضى منذ الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا. وبصرف النظر عن الوباء، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ الأزمة المالية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة إلى 43 في أغسطس، من 45.3 في يوليو، وأي درجة أقل من 50 تشير إلى تراجع النشاط، وبالتالي يشير هذا إلى أزمة عميقة في الصناعة.

ومن بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا، تعاني شركات التصنيع الألمانية فقط من أزمة أعمق من تلك التي تعاني منها بريطانيا.

المملكة المتحدة وكالة موديز التصنيف الائتماني إيطاليا الولايات المتحدة الاقتصادات

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

تفاصيل مقتل سيدة على يد أسرة مسجلة خطر فى الإسكندرية

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

أكاذيب الإرهابية.. مصدر أمنى ينفى وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات

كامل وشوقى يعزيان عمرو عبدالجليل فى شقيقه

الجارديان تنشر أبرز معلومات عن محمد الفايد وتفاصيل مسيرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة