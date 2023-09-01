الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زياد ظاظا يشعل مهرجان العلمين قبل صعود "ويجز"

زياد ظاظا
زياد ظاظا

أشعل مطرب المهرجانات الشعبية زياد ظاظا حفل مهرجان العلمين المقام حاليًا على مسرح أرينا قبل صعود مطرب الراب ويجز، بمدينة العلمين الجديدة.

وتفاعل الجمهور مع زياد ظاظا بشكل كبير، وسط تصفيق حار ورقص إعرابًا عن سعادتهم بأجواء الحفل.

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الجمهور يشعل الأجواء قبل حفل "ويجز" بمهرجان العلمين (فيديو)

 

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قناة الحياة تذيع حفل محمد محسن بمدينة العلمين الجديدة

وشهدت حفلات المهرجان السابقة إقبالًا جماهيرًا كبيرًا، ورفعت شعار كامل العدد، وتألق العديد من النجوم ومنهم تامر حسني، مدحت صالح، عمر خيرت، أنغام، حكيم، فريق كايروكي، فريق مسار إجباري، ونانسي عجرم، وكارول سماحة، وبهاء سلطان، وتامر عاشور، والعديد من المطربين.

العلمين مهرجان العلمين زياد ظاظا مطرب المهرجانات ويجز

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