رنا سماحة لـ"الدستور": مهرجان العلمين أثبت أن مصر رائدة الفن دائمًا

أعربت المطربة رنا سماحة عن فخرها بتنظيم مصر لمهرجان العلمين الذي يحمل شعار “العالم علمين” والذي انطلقت فاعلياته في شهر يوليو الماضي بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت رنا سماحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مهرجان العلمين أصبح من أهم المهرجانات الفنية والرياضية في مصر بعد النجاح والصدى الكبير الذي حققه منذ انطلاقه، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على مدينة العلمين الجديدة والتي اصبحت مزار سياحي رئيسي للمصريين والأجانب خلال فترة الصيف.

وأضافت “سماحة" أن ردود الأفعال القوية من الجمهور المصري والعربي حول فاعليات مهرجان العلمين اثبت للعالم اجمع ولجميع المنافسين أن مصر هي رائدة الفن دائمًا وأبدًا متمنية النجاح والتوفيق للنسخ الجديدة من المهرجان السنوات المقبلة.

مهرجان العلمين في نسخته الأولى

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.