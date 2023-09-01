قناة الحياة تذيع حفل محمد محسن بمدينة العلمين الجديدة

تذيع قناة الحياة حفل المطرب محمد محسن الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

وقدم محمد محسن خلال الحفل عددا من أغانيه وأغاني الزمن الجميل، منها مضناك جفاه مرقده، ونشبه لإيه، وغيرها وسط تفاعل كبير من جمهور العلمين.

https://fb.watch/mNYipwUUtN/?mibextid=Nif5oz

وبدأت الفعاليات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، فضلًا عن قيامه بالظهور أمام جمهور طائرًا في الهواء تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "تاج"، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، إذ حرص "علامة" على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفله بالعلمين قائلًا: "بشكر الشركة المتحدة على مجهودهم في المهرجان ويسعدني أن أكون وسط جمهوري"، وحفل ضخم للنجم أحمد سعد الذي رفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.



ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وشهدت الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، فضلا عن سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.