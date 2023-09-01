الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمهور يشعل الأجواء قبل حفل "ويجز" بمهرجان العلمين (فيديو)

ويجز
ويجز

شهد حفل مطرب الراب ويجز إقبالًا جماهيريًا ضخما والمقرر انطلاقه بعد قليل على خشبة مسرح “العلمين أرينا” ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يحمل شعار “العالم علمين” والمقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وأشعل الجمهور أجواء الحفل وذلك قبل صعود ويجز على خشبة المسرح من خلال الرقص على عدد من الأغنيات وترديد كلماتها والتي أشعلت مسرح “العلمين أرينا” في ليلة استثنائية من فاعليات  مهرجان العلمين.

ومن المقرر أن يصعد ويجز بعد قليل لمقابلة جمهور بمهرجان العلمين وتقديم عدد كبير من أشهر أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور وتبهر محبيه وعشاقه من مختلف دول العالم العربي، ومنها: "البخت، دورك جاي، بعودة يا بلادي، سكرتي، الدنيا ايه"، وغيرها من أغانيه الشهيرة.

وجاءت أسعار تذاكر حفل ويجز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، 4 فئات تبدأ بـ350 جنيهًا، وتتدرج ما بين 400 و650 و700 جنيه، وتم بيع التذاكر عبر موقع تذكرتي.

مهرجان العلمين في نسخته الأولى

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

ويجز مهرجان العلمين العالم علمين مدينة العلمين الجديدة الساحل الشمالى

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