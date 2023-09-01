الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماكرون: فرنسا لن تعترف بمن يقفون وراء الانقلاب العسكرى فى النيجر

ماكرون
ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لن تعترف بمن يقفون وراء الانقلاب العسكري في النيجر.

وجدد “ماكرون” خلال تصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز، اليوم الجمعة، دعم فرنسا لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم ، مؤكداً أنه يتحدث معه يوميًا.

تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، عقب تنديد الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، بالتصريحات السابقة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تنديده بالانقلاب وعدم اعترافه بالسلطات الحاكمة هناك.

وأوضحت أن هذه التصريحات تعتبر تدخلًا سافرًا إضافيًا في الشئون الداخلية للنيجر وهدفها إثارة المخاوف لدى قادة الدول الإفريقية من خطر انتقال عدوى الانقلابات.

واتهمت الحكومة في النيجر باريس بالضغط على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للالتزام بما سماه المشروع الاستعماري الجديد عبر غزو النيجر.

كما اتهمت السلطات السابقة بخدمة أجندات خارجية على حساب مصالح النيجر.

ماكرون محمد بازوم الانقلاب العسكري فرنسا

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