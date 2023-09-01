أغنية بروح التسعينات.. إشادات كبيرة ب"سبل عينيك" لمصطفى قمر وبشرى (فيديو)

طرح النجم مصطفى قمر أغنية "سبل عينيك" علي طريقة الديو مع النجمة بشرى من فيلم "أولاد حريم كريم" الذي طرح بالسينمات منذ يومان.

والأغنية من كلمات عوض بدري وألحان مصطفى قمر وتوزيع توما، ولاقت الاغنية ردود أفعال إيجابية قوية عقب طرحها مباشرة ونالت اعجاب كل محبيهم معبرين عن سعادتهم بها وشبههوها بأغاني التسعينات.

فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

وأقيم مؤخرًا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضًا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم مع نجومه، وتخطت إيراداته مليون و200 ألف جنيه خلال يومان عرض.

مصطفى قمر ونجله يقدمان واجب العزاء في شقيق عمرو عبدالجليل

وحرص الفنان مصطفى قمر ونجله تيام على تقديم واجب العزاء للفنان عمرو عبد الجليل في شقيقه المستشار هشام عبد الجليل الذي يقام داخل دار مناسبات مسجد عمر مكرم.