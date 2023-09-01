ناقد رياضى يكشف آخر المعلومات حول صفقة انتقال "صلاح" للدورى السعودى

قال الناقد الرياضي محمد البرمي، مدير موقع المصري اليوم، إن المفاوض السعودي في صفقة محمد صلاح كان يتوقع أن صلاح سوف يضغط على إدارة ليفربول من أجل تسهيل عملية التفاوض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن محمد صلاح على الحياد وقال للمفاوض السعودي "تواصلوا مع إدارة ليفربول، ولو النادي قرر الاستغناء نفكر في الأمر".

ولفت إلى أن الوضع الآن، إما أن يضغط صلاح على إدارة ليفربول للانضمام لاتحاد جدة السعودي، أو إدارة ليفربول توافق على العرض المادي المقدم لها لبيع اللاعب فتضغط على صلاح، ولكن حتى الآن كلا الطرفين متمسك بالآخر.

محمد صلاح ينتظر ضغط المفاوض السعودي على ليفربول

وتابع: "المواقع السعودية بتشتغل عشان تجمع متابعين بغض النظر عن الحقيقة، وفي مواقع تتكلم بيقين على إتمام الصفقة، والبعض ذكر أن صلاح سيشرب القهوة غدًا بالسعودية، وكل شوية انفراد عن وجود محمد صلاح في السعودية".

وأكد البرمي أنه وفقًا لآخر المعلومات فإن محمد صلاح في انتظار ضغط المفاوض الاتحادي على إدارة ليفربول للرحيل.