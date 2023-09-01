انتعاشة سياحية بالعلمين الجديدة واستقبال سائحي العالم بالطيران الشارتر

كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية ن هناك انتعاشة سياحية خلال الفترة الماضية بمختلف المطارات المصرية خاصة مدينة العلمين الجديدة

بعد إعلان وزارة الطيران المدني بتعظيم وتقديم حوافز وتسهيلات فعلية للطيران الشارتر والطيران منخفض التكاليف الذي ساهم بشكل مباشر.

وأكد اللواء أحمد حمدي رئيس قطاع السياحة الداخلية الأسبق ووكيل أحد شركات الطيران التي تعمل بنظام منخفض التكاليف ان حالة الانتعاش الذي تشهدها مدينة العالمين جاءات للتسهيلات التي تقدمها وزارة الطيران الدولي والمطارات المصرية بالمحافظات لمنظمي الرحلات الأجانب والذين يفضلون العمل بنظام الطيران العارض أو الشارتر والذي يعتمد عن حجز الرحلات بشكل مباشر في مختلف دول العالم علي تكلفة الرحلة أو سعر التذكرة بناء على سعة الطيران وتكلفة الضيافة بالفنادق فقط.

وأكد أن مهرجان العالمين الذي أطلق تحت عنوان العالم عالمين ساهم ذلك في الترويج للسياحة العالمية والمحلية بصورة غير مباشرة وأظهر مدينة العلمين كمدينة عالمية وكذلك ساهم المهرجان في تنشيط حركة السياحية بمطروح بشكل عام في الترويج السياحي للعلمين.

وأكدت مصادر بالمصرية للمطارات أن مدينة العلمين الجديدة استقبلت منذ بداية الموسم ما يقرب من 205 طائرات شارتر، ووصلت الطائرات عن طريق مطار العلمين الدولي استقبل 46 رحلة شارتر، بينما استقبل مطار مرسى مطروح الدولي 159 رحلة شارتر وذلك بالتزامن مع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأكدت المصادر أن مطار العلمين استقبل 46 رحلة طيران شارتر، بخلاف الرحلات المباشرة والمنتظمة منذ بداية موسم الصيف السياحي، حيث استقبل 17 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاجستان عن طريق شركة طيران "سكات ايرلاينز" الكازاخستانية، والتي تنظم رحلاتها من "مطار ألماتي"

كذلك استقبل المطار 29 رحلة من دولة التشيك، استقبل أول أمس الأربعاء 8 رحلات طيران شارتر قادمة من دولة إيطاليا، ضمن أفواج السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح، من عدد من الدول المختلفة.

على الجانب الآخر أكدت المصادر أن مدينة العلمين الجديدة تستقبل روادها أيضًا عن طريق مطار مرسى مطروح الدولي ومطار العلمين كذلك سياحة اليوم الواحد.

وأكدت المصادر أن الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الطيران المدني تستهدف توفير تذاكر طيران بأسعار تنافسية سواء للمواطنين أو الأجانب.. من خلال فتح المجال انا الطيران منخفض التكاليف والطيران الشارتر وإنهاء وتسهيل كافة الإجراءات وتم تشغيل الرحلات منذ الجدول الشتوي لعام 2022 2023.

للشركات الأجنبية والتي تعتبر الأكبر عالميًا من خلال تقديم برامج لتحفيز الطيران التوسع في توفير حركة النقل في العديد من الدول الأوروبية.

مطار العلمين الدولي

وقالت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية إن مطار العلمين الدولي يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوى على كافة الخدمات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والمطارات الدولية، وذلك استثماراً للموقع الجغرافي المميز للمطار ومدينة العلمين الجديدة، وذلك جعل من مؤهلا ليصبح من المطارات التي تعد محوراً رئيسياً للنقل الجوي والتجاري واللوجستي لجميع دول العالم.

يقع مطار العلمين الدولي على حوض البحر المتوسط بما يمكنه كذلك من ربط شمال إفريقيا وجنوب أوروبا سياحياً واقتصادياً وتجارياً.

وخلال الفترة الأخيرة شهد مطار العلمين الدولي أعمال تطوير تضمنت زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب /ساعة وتطوير الحقل الجوي ليستوعب 45 طائرة وتم الانتهاء من توسعة الممر الحالي ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلومترات وعرض 45 مترًا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية كما يوجد قرية للبضائع ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود بسعة 3 ملايين متر مكعب ومحطة للكهرباء ويستوعب جراج المطار حاليًا 400 سيارة و150 أوتوبيسًا.