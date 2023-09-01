خلال 5 سنوات.. كيف تحولت «العلمين الجديدة» إلى أيقونة شواطئ المتوسط؟

تحتضن مدينة العلمين الجديدة، في الوقت الحالي، فعاليات مهرجان العلمين تحت شعار "العالم علمين"، والذى انطلق في 13 يوليو الماضى، حيثُ يعدّ الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، تستقبل فعالياته ما يزيد على مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، في الفترة الحالية، تطورًا غير مسبوق، يجعلها على قائمة المُدن السياحية الأفضل على مستوى العالم، وذلك كونها من أحدث مدن الجيل الرابع ومخطط لها أن تكون مدينة عالمية على أرض مصرية.

وأنشأت مدينة العلمين الجديدة بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 108 لسنة 2018، ووضع الرئيس حجر الأساس بها في 1 مارس 2018.

العلمين الجديدة

تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كم من الطريق الدولي "الإسكندرية- مطروح"، وتبدأ حدودها من طريق وادي النطرون إلى الضبعة.

المدينة هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتُعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستُقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر حيث تضم مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

موقع المدينة المميز يجعلها بوابة مصر على إفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عددًا من الشركات العالمية للاستثمار به.

المدينة ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس في موسم الصيف فقط كما هو معتاد.

معلومات عامة عن مدينة العلمين الجديدة

- تبلغ مساحة المدينة 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

- يتم تحويل طريق إسكندرية- مطروح الدولي، بدايةً من الكيلو 93 إلى تقاطع وادي النطرون- العلمين، ليكون مدخلا لمدينة العلمين بطول 33 كيلو.

- تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات.

مكونات المشروع

- تنقسم المدينة إلى قطاعات سياحية وتاريخية وسكنية، تقع الشريحة السياحية الاستثمارية على ساحل البحر المتوسط، والشريحة الاستثمارية جنوب طريق اسكندرية مطروح الدولي، والشريحة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.

- يتكون القطاع السياحي بالمدينة من عدة مناطق: منطقة بحيرة العلمين "حي الفنادق"، مركز المدينة، الحى السكنى المتميز، حي حدائق العلمين، مرسى الفنارة، مركز المؤتمرات، "منتجع خاص"، المنطقة الترفيهية، المركز الثقافي، الإسكان السياحي، حي مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض.

العلمين الجديدة

- منطقة الفنادق ستضاهي أبراج دبي، وستقام بها احتفالات في المناسبات، ويبلغ عدد الغرف الفندقية 15500 غرفة .

- المنطقة التاريخية مكونة من: متحف مفتوح- منتزه دولي- منطقة ترفيهية- فنادق- خدمات ميناء.

- تحتوي المدينة على مركز طبى عالمي بمساحة 44 فدانا- جامعة- مركز خدمات إقليمية.

- تحتوي على 8 منصات منفصلة تطل على البحر، وأبراج على كل منصة يصل ارتفاعها إلى 35 مترا، وتتكون الأبراج من 3 أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلى بجانب الوحدات السكنية.

- مدينة تراثية على مساحة 259 فدانا.

- تنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط ومن بينها:

أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100.000 لتر مياه يوميًا.

ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة.

تمهيد الطريق الساحلي بدايةً من سيدي عبد الرحمن إلى وادي النطرون.

محطة أوراسكوليا للصرف والتحلية.

مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزًا.

مشروع زراعة محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان.

- تحتوي المدينة على كورنيش عالمي بطول الشاطئ يبلغ طوله 14 كيلو مترا، وهو ما يساوي كورنيش محافظة الإسكندرية.

- 10 آلاف وحدة سكنية.. وتنقسم إلى شقق إسكان اجتماعي وشقق إسكان متميز عددها 5,000 وحدة في المرحلة الأولى، مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 87 مترا مجهزة على أعلى مستوى أما شقق الإسكان المتميز فتبلغ مساحتها 95 مترا .

- قطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلي ٢٥٠ك/ساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو221 كم بموازاة طريق وادي النطرون/العلمين، وتفريعة لمدينة الإسكندرية مرورًا بمدينة ومطار برج العرب بطول 99 كم، وأيضا لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 244 كم مرورًا بمدينة برج العرب وتفريعة لمدينة الإسكندرية بطول نحو 46 كم.