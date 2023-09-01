الحزب الحاكم فى جورجيا يسعى إلى عزل الرئيس بسبب زياراته للاتحاد الأوروبى

ذكرت وكالة أنباء إنتربريس المحلية أن الحزب الحاكم في جورجيا يسعى إلى عزل الرئيسة بسبب زياراتها للاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها تمت ضد إرادة الحكومة.

والتقت سالومي زورابيشفيلي بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين يوم الخميس ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في بروكسل يوم الجمعة لحشد الدعم لحملة جورجيا للحصول على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي.

لكن زعيم حزب الحلم الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، قال إن الرئيس زورابيشفيلي "انتهك الدستور بشكل صارخ".

وقالت كوباخيدزه، التي قبلت أنه من غير المرجح أن تنجح إجراءات الإقالة دون دعم من أحزاب المعارضة، إن الحكومة بعثت برسالة ترفض فيها السماح لها بعقد الاجتماعات.

وإلى جانب كوسوفو، يُنظر إلى جورجيا على أنها مرشح رسمي محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها فشلت في الحصول على وضع المرشح الرسمي إلى جانب مولدوفا وأوكرانيا العام الماضي.

تم انتخاب زورابيشفيلي، وهي دبلوماسية فرنسية سابقة من أصل جورجي، لرئاسة جورجيا في عام 2018 بدعم من حزب الحلم الجورجي.

مؤيد لروسيا وغير ملتزم بانضمام جورجيا للاتحاد الاوروبي

وانفصلت منذ ذلك الحين عن الحزب الذي اتهمته مرارا وتكرارا بأنه مؤيد لروسيا وغير ملتزم بشكل كاف بانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الدفاعي الذي تقوده الولايات المتحدة، ويقول الحلم الجورجي إنه يريد أن تنضم جورجيا إلى كلا الكتلتين.

وقال ديفيد كيزيراشفيلي، وزير الدفاع الجورجي السابق، عبر متحدث باسمه في لندن: “إن محاولات الحكومة الجورجية فرض عقوبات على رئيسها بسبب رحلة إلى أوروبا تبدو متغطرسة وبعيدة عن الواقع.

ولقد أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الجورجيين العاديين يفضلون بأغلبية ساحقة عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ومن المؤسف أن التصرفات الاستبدادية التي تبنتها حكومة تبليسي الحالية تعمل على إخراج هذه الطموحات عن مسارها، ويبدو أن جورجيا تنجرف ببطء نحو قبضة الكرملين.

هذا الأسبوع، قال تقرير صادر عن مركز أبحاث كارنيجي أوروبا إن حكم جورجيا "يعكس استراتيجيات فيكتور أوربان [رئيس وزراء المجر] ورجب طيب أردوغان [رئيس تركيا]"، مضيفاً أن علاقتها المحيرة مع روسيا كانت "مصدراً للقلق".

وقال توماس دي وال، أحد كبار الزملاء، إن "الابتعاد عن الديمقراطية أمر مثير للقلق" ويعقد جهود البلاد للانضمام إلى مولدوفا وأوكرانيا كمرشحتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبعد اجتماعهما في بروكسل، أكد ميشيل مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جورجيا في التقدم إلى وضع الترشيح، مكررًا ملاحظات الاتحاد الأوروبي السابقة بأن البلاد بحاجة إلى إحراز تقدم في الإصلاحات في "العدالة، وإلغاء الأوليغارشية، ومكافحة الفساد والتعددية الإعلامية".

وأشار دي وال إلى أن الحكومة منعت دخول منتقدي روسيا رفيعي المستوى إلى جورجيا، في حين يتهم رئيس الوزراء، إيراكلي غاريباشفيلي، أولئك الذين يحثون على مزيد من الدعم لأوكرانيا بأنهم "طرف حرب".