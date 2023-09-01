الجونة يعلن التعاقد مع صبرى رحيل

أعلن نادي الجونة، تعاقده رسميا مع صبري رحيل، لاعب الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري السابق.

وتأتي الصفقة، ضمن استعدادات الفريق الساحلي للموسم الجديد 2023/2024، حيث يعمل مسئولو الجونة، على بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، حتى يستطيع الاستمرار بين الكبار في الموسم المقبل، وعدم العودة مجددا للقسم الثاني سريعا "دوري المحترفين".

وتعد صفقة صبري رحيل، هي الثانية عشرة، التي يبرمها نادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، بعد ضم كل من “أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي، وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي، وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا، وهاني عادل من غزل المحلة وجلال فارس لاعب الأهلي، وكمال أبو الفتوح وأحمد عبد الرسول، وحسام محمد”.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الجونة، قد عاد مجددا للتواجد بدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل، بعد موسم واحد فقط في القسم الثاني.

وبدأ صبري رحيل، مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة ضمن صفوف نادي الزمالك، ثم الأهلي حتى صيف 2019، ومنه للاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم.

وشارك رحيل مع الاتحاد السكندري في 96 مباراة، استطاع خلالها صنع تسعة أهداف.

ومن جانب آخر، حرصت الصفحة الرسمي لنادي الجونة، على الترحيب باللاعب، حيث نشرت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصاحبة بتعليق:" نرحب باللاعب صبري رحيل، مرحبًا بك في الجونة".