الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لغة الأرقام تؤكد عودة الجونة للأضواء عن جدارة.. وبيبو يشكر إدارة النادى

فريق الجونة
فريق الجونة

لم تكن عودة فريق الجونة للدوري الممتاز بعد موسم واحد قضاه في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" وليدة صدفة أو بضربة حظ، لكنها جاءت عن جدارة واستحقاق، وهو ما تؤكده لغة الأرقام، فقد جمع الجونة 69 نقطة، وهو رقم لم يصل إليه أي فريق في المجموعات الثلاث، كما حقق أكبر عدد من الانتصارات وفاز في 21 مباراة، بالتساوي مع لافيينا، في حين فاز إف سي زد الصاعد من المجموعة الثانية في 17 مباراة، وفاز بلدية المحلة الصاعد من المجموعة الثالثة في 16 مباراة.

ويملك الجونة أقوى خط هجوم في القسم الثاني وسجل 54 هدفًا، وهو ثاني أقل الفرق تعرضًا للهزيمة بعد إف سي زد، وخسر ثلاث مباريات فقط، لذلك كان من المتوقع أن تكون احتفالات الصعود أكثر صخبًا، خاصة أنها تمت في ملعب شبان قنا، وداخل أتوبيس الفريق في رحلة العودة من قنا إلى الغردقة.

أحمد مصطفى بيبو 

 أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة نجح في الصعود للدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي بعدما  قاد أسوان للصعود الموسم الماضي وهو إنجاز يحسب له وبالتأكيد لم تكن المهمة سهلة في ظل المنافسة الساخنة مع لافيينا التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة، حيث أكد بيبو أن البداية لم تكن موفقة بسبب ضيق  الوقت خلال  فترة الإعداد، لكنه تمكن من تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف بين الدورين الأول والثاني وكذلك فترة التوقف خلال شهر رمضان.

وقال بيبو إنه تم تدعيم الفريق ببعض اللاعبين أصحاب الخبرة والإمكانات الفنية المميزة خلال يناير الماضي، ما ساهم في تحسن نتائج الفريق خلال الدور الثاني، حيث لعب 15 مباراة تمكن من الفوز في 13 مباراة وهو إنجاز بكل المقاييس.

واختتم المدير الفني للجونة حديثه، مؤكدا أن النادي لديه منظومة إدارية احترافية موجها الشكر لمجلس الإدارة على ثقته ودعمه الجهاز الفني واللاعبين طوال الموسم وتوفير كل متطلبات الصعود من دعم مادي ومعنوي.

أفراح الجونة بالعودة لدوري الأضواء
دوري القسم الثاني فريق الجونة أحمد مصطفي بيبو إف سى زد فريق لافيينا

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