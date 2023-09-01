مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرون فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل على الطريق الصحراوي أمام قرية دلجا في مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفي ديرمواس المركزي وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية دلجا بمركز ديرمواس.

على الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الاسعاف، والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة بتروسيكل محمل بالعمال، مما أسفر عن مصرع كلا من: سيد فتحي، 55 سنة، عامل، وحسن طه، 31 سنة، عامل، مقيمان بمركز ديرمواس.

كما أصيب 5 آخرون، هم: جمال صلاح، 32 سنة، محمد شحاتة، 16 سنة، أحمد عبدالمحسن، 32 سنة، وشقيقه عبدالله 30 سنة، علي عبدالجواد، 55 سنة، جميعهم عمال، ويقيمون جميعًا بقرية دلجا.

تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي بمدينة ديرمواس والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة ، وتحررعن الحادث المحضر اللازم بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.