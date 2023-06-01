رئيس جامعة المنيا يلتقى مدير مرفق الإسعاف لتعزيز سبل التعاون

التقى الدكتور عصام الدين صادق، رئيس جامعة المنيا بالدكتور ياسر الحسيني، مدير مرفق الإسعاف بالمنيا؛ لتعزيز سبل التعاون والتنسيق الثنائي بين هيئة الإسعاف والمستشفيات الجامعية وذلك في إطار الحرص المتبادل بين الجانبين على الارتقاء بالمنظومة الإسعافية والطبية التي تخدم مرضى المحافظة.

وثمن رئيس الجامعة، خلال لقائه مع مدير الإسعاف بالمنيا، الدور الحيوي الذي يقدمه مرفق الإسعاف في التعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وما يقوم به رجال الإسعاف من خدمات جليلة وأداء متميز تجاه الجرحى والحالات الحرجة، مؤكدًا الرصيد الكبير من العمل المثمر بين الجانبين، ومواصلة أطر التعاون مع المستشفيات الجامعية، وعلى وجه الخصوص وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الرئيسي، كما تطرق اللقاء إلى بحث إمكانية تدشين نقاط للإسعاف داخل التجمعات الطلابية بالحرم الجامعي، وخاصة أثناء فترة الامتحانات؛ لضمان سلامة الطلاب.

من ناحية أخرى، عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة د.عصام فرحات رئيس الجامعة، بحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، وبحضور أمين اتحاد طلاب الجامعة.



في بداية الاجتماع، قدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على جهودهم الملحوظة منذ بداية الامتحانات.

وفي إطار أهمية بناء الهوية البصرية لجامعة المنيا التي تعبر عن موروثاتها التاريخية والثقافية، وبما يستقطب وعيها الفني ومكونها الحضاري والمعماري، وجه رئيس الجامعة إلى وضع خطة لرفع كفاءة الموقع العام للجامعة من حيث أنظمة الري والكهرباء والأرصفة، وتوحيد الشكل العام للمباني والمدرجات والتشجير والرؤية المستقبلية لإحلال المباني، بما يؤصل هويتها البصرية، وإثراء التصميمات لشعارات الكليات وتوظيف ألوانها لتحمل الهدف المؤسسي لتخصص الكلية الأصيل والمعاصر، مشدداً على ربط هذه الهوية بكافة أعمال التطوير أو التغيير، وضرورة استطلاع الرأي الهندسي من قبل المستشار الهندسي للجامعة في حالة طلب أي تغيير أو تعديل بالمباني، لإجراء الصيانة بالصورة المدرسة وفقاً للأصول الهندسية والشكل العام.