تحويلات مرورية بمحور 26 يوليو لاستكمال مشروع المونوريل في الجيزة

تقوم الإدارة العامة لـمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل "وادي النيل" بطريق 26 يوليو الرئيسي تحديدًا بمنطقة أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري ميدان لبنان.

وهو ما يستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاهين بالموقع لمدة 6 أشهر بداية من يوم السبت الموافق 2/9/2023، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي

تفاصيل التحويلات المرورية في طريق 26 يوليو الرئيسي

أما حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير تجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالدخول يمينًا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو، واستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفنكس.

أما حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير باتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يمينًا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال باتجاه ميدان لبنان ومناطق مدينة 6 أكتوبر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

لسكان الجبل الأصفر.. تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع طابا

وفي سياق متصل تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر مما يستلزم الغلق الكلى لشارع طابا وجزء من طريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابي وذلك اعتبارا من الساعة الـ12 صباحاً يوم الخميس الموافق 31/8/2023 ولمدة ثلاثة أشهر.

مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- الغلق الكلى لشارع طابا بداية من طريق بلبيس الصحراوى وحتى محور الفريق إبراهيم العرابى بالإتجاهين مع تحويل حركة المرور القادم من طريق بلبيس الصحراوى تجاه محور الفريق العرابى "المرحلة الثانية" إستكمالاً بطريق بلبيس الصحراوى فيميناً شارع سعد بن أبى وقاص وإستكمال بشارع محمد نجيب فيميناً شارع 6 أكتوبر فيساراً شارع إسكندرية وإستكمالاً بإمتداد شارع إسكندرية "شارع المدرسة" وصلاً لمحور الفريق إبراهيم العرابى.

- الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابى بالوصلة من شارع طابا لشارع المدرسة إمتداد شارع إسكندرية مع تحويل حركة المرور القادم من طريق الخدمة بمحور إبراهيم العرابى يسلك يميناً شارع العروبان فيميناً شارع 6 أكتوبر فالدوران والعودة تجاه شارع طابا فيساراً شارع إسكندرية تجاه الفريق إبراهيم العرابى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.