الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم أطلق النيران على مواطن بالنزهة بسبب أولوية المرور

المتهم
المتهم

نجح أجهزة البحث الجنائي ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر وإطلاق عيار ناري على باب سيارته بسبب أولوية المرور بالقاهرة. 

 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيرة بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح ناري فى وجهه، وإطلاق عيار ناري على الباب الخلفس للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفي.

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بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهحال إستقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعةوعُثر بحوزته على (طبنجة "المستخدمة فىإرتكاب الواقعة" - عددمن الطلقات النارية - عدد 4 خزنة خاصة بالطبنجة).

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بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 بسبب أولوية المرور.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الزيتون

 وكانت الأجهزة الأمنية  في القاهرة، قد نجحت  في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً حدو ث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة. 

 بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول شخصين "مصابين بجروح قطعية متفرقة"، طرف ثان 3 أشخاص" بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء"، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم  إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور.

 بمحل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم  مما أسفر عن الإصابات المشار إليها، أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

أجهزة البحث الجنائى بسبب أولوية المرور مشادة كلامية مديرية امن القاهرة قسم شرطة المرج

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