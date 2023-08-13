الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس مسن وشاب بتهمة قتل شخص وإصابة اثنين فى إطلاق نيران بسوهاج

حبس مسن
حبس مسن

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس مزارع في بداية الستينيات من العُمر، وعامل عشريني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية على 3 أشخاص من بينهم طالبة؛ ما أدى إلى مقتـل أحدهم وإصابة الـ2 الآخرين بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وترجع أحداث الواقعة عندما انتهت حياة ستيني بينما أصيبت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر بطلق ناري بالظهر، كما أصيب مُزارع في نهاية الثلاثينيات بطلق ناري بالجانب الأيمن، في مشاجرة مُسلحة؛ بسبب خلافات النسب القائمة فيما بين المذكورين وبين 2 آخرين، بناحية نجع العجمي التابع لقرية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، يؤكد نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووجود جثة ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كل من: "طرف أول المدعو محيي الدين ع.م- 63 سنة- بالمعاش- توفى إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، والمدعو محمود ه.م- 38 سنة- مزارع- مصاب بطلق ناري بالجانب الأيمن، والمدعوة هاجر ع.ح- 18 سنة- طالبة- مصابة بطلق ناري بالظهر".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وبين الطرف الثاني: "المدعو مختار أ.م- 27 سنة- عامل، والمدعو محيي الدين ع.أ- 62 سنة- مزارع- وجميعهم يقيمون بذات الناحية"، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية.

واتهم الثاني والثالثة من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، ونتج عنها إصابتهما ووفاة الأول، بسبب خلافات النسب.

واعترف الطرف الثاني بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

أحداث الواقعة 3 أشخاص إطلاق أعيرة اطلاق نيران التحقيق الجانب الستينات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

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