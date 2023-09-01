الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رؤساء "إيكواس" يجتمعون الإثنين المقبل لبحث الوضع المتعلق بالجابون

الجابون
الجابون

من المقرر أن يجتمع رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا "إيكواس"، الإثنين المقبل، لبحث الأوضاع  في الجابون.

وقررت إيكواس تعيين رئيس إفريقيا الوسطى، فاوستين تواديرا، وسيطا للمجموعة مع الجابون، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

وصرح وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، أن مجموعة "إيكواس" ستجتمع، الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع في الجابون، على أن يعقد الاجتماع في غينيا الاستوائية.

يجدر الإشارة إلي أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قرر الخميس، تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري، الذي وقع الأسبوع الجاري.

txt

المعارضة فى الجابون تحث قادة الانقلاب على الاعتراف بالفوز فى الانتخابات

المعارضة فى الجابون تحث قادة الانقلاب على الاعتراف بالفوز فى الانتخابات

وكانت المعارضة الرئيسية في الجابون قد حث، أمس الخميس، القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس علي بونجو أونديمبا على استكمال فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي والاعتراف بفوز مرشحهم في الانتخابات المتنازع عليها.

وقال تحالف "البديل 2023" أيضا إنه يدعو القوات الأمنية للمشاركة في المناقشات "من أجل تسوية الوضع في إطار وطني ومسئول، وقال المتحدث باسم التحالف مايك جوكتان للصحفيين إن أفرادا من قوات الأمن انتشروا في كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل صناديق الاقتراع.

txt

اليوم.. جلسة طارئة بالاتحاد الإفريقى لبحث الأوضاع فى الجابون

وأضاف أنهم على هذا النحو كانوا "أول الشهود" على "النصر الواضح" الذي حققه مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا.

وجاء إعلان الانقلاب في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد لحظات فقط من إعلان المشرف على الانتخابات الوطنية فوز بونجو بولاية ثالثة بنسبة 64.27٪ من الأصوات.

وظهرت مجموعة من العسكريين على التلفزيون الرسمي ليعلنوا أنهم يستولون على السلطة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، سعياً لإقالة الرئيس الذي تتولى عائلته السلطة منذ ما يقرب من 56 عاماً، وقد قدم الضباط أنفسهم كأعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات.

ايكواس أفريقيا الجابون رئيس أفريقيا الوسطى وزير خارجية تشاد

مواد متعلقة

وزير الخارجية الإيرانى: تحسين العلاقات مع السعودية أمر إيجابى

الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان سيلتقيان فى سوتشى الإثنين المقبل

خبير يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات تصاعد أزمة السفير الفرنسى فى النيجر

فرنسا تعلن مقتل أحد رعاياها بنيران خفر السواحل الجزائريين

اليابان تفرض عقوبات على جهات وأفراد لدعمهم برنامج كوريا الشمالية الصاروخى

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

لافروف: العملية الروسية فى أوكرانيا تدعم التعددية القطبية فى العالم

استشهاد شاب فلسطينى جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طوباس

الأكثر قراءة

مجموعة ليفربول فى الدورى الأوروبى.. محمد صلاح ورفاقه فى نزهة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

تشييع جنازة شقيق عمرو عبدالجليل من مسجد المدينة المنورة

حبس سيدة وابنتها وآخرين قتلوا جارتهم لسرقة ذهبها فى الإسكندرية

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

تشييع جنازة الربان محمود سعد بطل عملية الحفار فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال