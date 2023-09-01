رؤساء "إيكواس" يجتمعون الإثنين المقبل لبحث الوضع المتعلق بالجابون

من المقرر أن يجتمع رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا "إيكواس"، الإثنين المقبل، لبحث الأوضاع في الجابون.

وقررت إيكواس تعيين رئيس إفريقيا الوسطى، فاوستين تواديرا، وسيطا للمجموعة مع الجابون، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

وصرح وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، أن مجموعة "إيكواس" ستجتمع، الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع في الجابون، على أن يعقد الاجتماع في غينيا الاستوائية.

يجدر الإشارة إلي أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قرر الخميس، تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري، الذي وقع الأسبوع الجاري.

المعارضة فى الجابون تحث قادة الانقلاب على الاعتراف بالفوز فى الانتخابات

وكانت المعارضة الرئيسية في الجابون قد حث، أمس الخميس، القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس علي بونجو أونديمبا على استكمال فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي والاعتراف بفوز مرشحهم في الانتخابات المتنازع عليها.

وقال تحالف "البديل 2023" أيضا إنه يدعو القوات الأمنية للمشاركة في المناقشات "من أجل تسوية الوضع في إطار وطني ومسئول، وقال المتحدث باسم التحالف مايك جوكتان للصحفيين إن أفرادا من قوات الأمن انتشروا في كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل صناديق الاقتراع.

وأضاف أنهم على هذا النحو كانوا "أول الشهود" على "النصر الواضح" الذي حققه مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا.

وجاء إعلان الانقلاب في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد لحظات فقط من إعلان المشرف على الانتخابات الوطنية فوز بونجو بولاية ثالثة بنسبة 64.27٪ من الأصوات.

وظهرت مجموعة من العسكريين على التلفزيون الرسمي ليعلنوا أنهم يستولون على السلطة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، سعياً لإقالة الرئيس الذي تتولى عائلته السلطة منذ ما يقرب من 56 عاماً، وقد قدم الضباط أنفسهم كأعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات.