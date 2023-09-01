خلاف على المشاريب.. حبس المتهم بقتل صديقه فى المحلة بالغربية

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس متهم بقتل صديقه بطعنة نافذة فى البطن باستخدام سلاح أبيض، خلال جلوسهما على أحد المقاهي، بمنطقة الوزارية بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب على يد آخر، بطعنة نافذة في القلب حال جلوسهم على إحدى المقاهي.

وانتقلت المباحث الجنائية إلى محل الواقعة وتبين من تحريات الرائد محمد عيد، رئيس مباحث قسم ثان المحلة ومعاونيه، مقتل شاب يدعى "عطية. س- 21 عاما"، بطعنة نافذة في القلب على يد صديقه ويدعى "محمود. م- 22 عاما"، حال جلوسهما على أحد المقاهي، وذلك بعد إثر نشوب مشادة كلامية بينهم وخلاف على حساب المشاريب، تطورت إلى مشاجرة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة والتحفظ على سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من سبب الوفاة وأصدرت قرارها المتقدم.

ونظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

وتلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 33 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية، قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.