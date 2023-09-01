الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيرانى: تحسين العلاقات مع السعودية أمر إيجابى

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، أن تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر إيجابي.

جاءت تصريحات عبداللهيان خلال لقاء عقد صباح اليوم، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، خلال زيارته إلى لبنان.

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وقال وزير الخارجية الإيراني، إن تقييم إيران لتحسين العلاقات مع السعودية إيجابي، مؤكدًا أن لذلك آثارًا إيجابية على منطقة الشرق الأوسط والتطورات الإقليمية، وفقًا لما نقلته وكالة إرنا الإيرانية.

وأكد "عبداللهيان" الأهمية الأساسية لاستقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة بأكملها، مضيفًا أن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة لبنان الجديدة أمر في غاية الأهمية.

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عبداللهيان: نجدد دعمنا لجهود رئيس البرلمان اللبناني

كما جدد عبداللهيان دعم بلاده لجهود رئيس البرلمان اللبناني، والتيارات السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس الجمهورية في البلاد، لافتًا إلى أن هذا الملف شأن داخلي ويخص الشعب اللبناني وقادته فحسب.

وتابع وزير الخارجية الإيراني "خلال المباحثات التي أجريناها مع المسئولين السعوديين، سمعنا منهم تصريحات إيجابية وبناءة من أجل دعم لبنان، وندعو جميع الدول للتعاون مع لبنان ودعمه، والجمهورية الإيرانية ستستمر بدعمها القوي للبنان".

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان اللبناني عن ارتياحه للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين السعودية وإيران، واصفًا إياها بأنها مفيدة للمنطقة بأكملها.

وفي أغسطس الماضي، اتفق كل من رئيس الأركان العامة الإيراني، ونائب وزير الدفاع السعودي، على استئناف عمل الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي بيان أصدره الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في روسيا، خلال اجتماعهما في العاصمة الروسية موسكو، أوضح إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

وزير الخارجية الإيرانى السعودية رئيس مجلس النواب اللبناني لبنان إيران

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