وزير الخارجية الإيرانى: أجريت مع ولى العهد السعودى مباحثات صريحة ومثمرة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم، عن أنه أجرى مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة نابعة من علاقات حسن الجوار.

وقال عبداللهيان، في منشور له عبر منصة إكس: "اجتمعت هذا الصباح لمدة 90 دقيقة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، في جدة.. محادثة صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه بإرادة قيادة البلدين تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، مشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا الأمن والتنمية في المنطقة للجميع.

وقام عبداللهيان، أمس الخميس، بأول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني للمملكة العربية السعودية، بعد اتفاقهما على استئناف العلاقات بينهما.

وأكد وزيرا خارجية السعودية وإيران عزم البلدين على تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وجاءت تلك الزيارة عقب أيام قليلة من بدء عمل السفارة السعودية لدى طهران بشكل رسمي الأربعاء الماضي.

وفي أبريل الماضي، فتحت السفارة الإيرانية لدى الرياض أبوابها، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وزير الخارجية الإيرانى يزور السعودية

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، عن أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يزور السعودية، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسئول إيراني منذ سنوات.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد زار طهران في يونيو الماضي، وذلك في أعقاب الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في مارس الماضي.

وسبق وأعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، عن أن السفارة السعودية في إيران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية.