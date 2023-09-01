الأميرة عالية بنت الحسين: الملك عبدالله الثانى يتمتع بالحكمة وبُعد النظر

قالت الأميرة عالية بنت الحسين، إن والدها الراحل الملك الحسين بن طلال، كان إنسانًا إيجابيًا جدًا، موضحة أنه بالرغم من أنه كان لا يحب التحديات، إلا أنه كان رفيقًا للجميع وله مواقف معينة يأخذها، وكان يتمتع بالنخوة والحكمة وبُعد النظر، مؤكدة أن الملك عبدالله الثاني يمتلك الصفات نفسها.

وأضافت الأميرة عالية، خلال حوارها لبرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "البلد زمان كانت أصغر وعدد الناس أقل، ونلتقي كثيرًا في العائلة، والملك الحسين شخصية إيجابية ويتمتع ببعد النظر والحكمة، له قوة خاصة ودفء خاص".

الأميرة عالية: الملك عبدالله الثاني يهتم بالناس دائمًا ويرغب في التواصل معهم

كما أكدت أن الملك عبدالله الثاني دائمًا ما يهتم بالناس، ولديه نفس الحنكة والفكر، يرغب في التواصل بين الناس، مضيفة: "الناس لازم تتصل ببعضها وتشوف بعضها، ولما تصير اللقاءات نوصل لحلول وتفاهم، وكتير مركز في شغله، وشخصيته عنده إمكانية يريح اللي جالس معاهم ويفهم منهم ويزيد عليهم الفهم".