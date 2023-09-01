الأميرة عالية بنت الحسين لـ"القاهرة الإخبارية": حفل زفاف ولى العهد كان عُرسًا للجميع

قالت الأميرة عالية بنت الحسين، إن حفل زفاف ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، كان مناسبة جميلة ورائعة وبمثابة عُرس للجميع.

وأضافت الأميرة عالية، خلال حوارها لبرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن حفل الزفاف شارك فيه عدد كبير من الحضور.

وأكدت أن التقاليد وهدايا الزفاف كانت من تصميم شباب محليين، متابعة: "كل شاب شعر أن له دورًا، وولي العهد وزوجته ما شاء الله عليهم".

الأميرة عالية بنت الحسين: حفل زفاف ولي العهد الأردني جمع العائلة المالكة بالأهل والأصدقاء

وأضافت أن حفل الزفاف كان مناسبة جميلة جمعت العائلة المالكة بالأهل والأصدقاء على نطاق أوسع، وكذلك بالضيوف الذين حضروا من الخارج.

كما تحدثت الأميرة عالية بنت الحسين، عن قصر زهران حيث كان سكنًا لوالدها ووالدتها وعقدوا حفل الزفاف به، مضيفة: "أنا تربيت فيه، قصر زهران يحمل ذكريات خاصة بالنسبة لي، المناسبات الخاصة للعائلة المالكة دايما بتكون هناك، وكتب كتاب أغلب العائلة المالكة بيكون في هذا القصر".