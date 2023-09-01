الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران أوروبية سياحية

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران أوروبية سياحية تقل على متنها 3 آلاف سائح، ضمن 139 رحلة أسبوعية. بدأ المطار في استقبالها من السبت الماضي وتستمر حتى اليوم الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية تسهيل إجراءات الوصول، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة، أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول عن استقبال 12 رحلة طيران، بينها 6 رحلات من ألمانيا، و3 رحلات من التشيك، ورحلتان من إيطاليا، ورحلة من مطار أمستردام الإيطالي.

وتشهد شواطئ مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من السياح من مختلف الجنسيات، وعلى رأسها السياحة الأوروبية، خاصة شواطئ الفنادق السياحية، حيث تقوم الفنادق والمنتجعات السياحية بإقامة حفلات مفتوحة ومهرجان للفاكهة الموسمية، والتي تحرص الفنادق على إقامتها لإدخال السعادة والبهجة على نزلائها من السياح والمصريين.
وأوضح عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبرى في مرسى علم، أن مهرجانات الفاكهة تساهم في خلق جو من السعادة والفرح لدى النزلاء وخاصة السياح الأجانب. وأكد أنه تم إقامة مائدة مفتوحة لفاكهة البطيخ وغيرها من الفواكه الموسمية واستخدام كميات كبيرة ومجهزة بأيدي شيفات ماهرة وتقديمها للنزلاء. 

وتم أيضًا إقامة عروض لفرق الترفيه بمشاركة السياح، وأكد أن صناعة السياحة تحتاج إلى الابتكار والتميز دائمًا لجذب السياح والترويج للسياحة في مدن البحر الأحمر الساحرة.

وأضاف عثمان لـ "الدستور" أن مدينة مرسى علم تستقبل يوميًا عشرات الرحلات من الطيران السياحي من جنسيات مختلفة، وعلى رأسها السياحة الأوروبية. 

وأكد أن السياحة الألمانية والإيطالية تصدرتا في الوصول إلى مدينة مرسى علم، التي أصبحت وجهة سياحية مميزة وتستقطب زوارًا من جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن مرسى علم استقبلت خلال الأسبوع الجاري 139 رحلة طيران سياحي دولي قادمة من أوروبا.

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