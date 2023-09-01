الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطولات عالمية وحفلات لنجوم الوطن العربى.. حصاد مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على حصاد مهرجان العلمين الجديدة، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي: 

  • انطلق في 13 يوليو الماضي بفعاليات رياضية وحفل تامر حسني.
  • شهد حفلات للفنانين أحمد سعد ومحمد منير وحميد وإليسا.
  • شهد حفلات للفنان محمود الليثي وحكيم ومحمد عدوية ورضا البحراوي.
  • شهد بطولات عالمية للرياضات المختلفة وضم 12 نشاطًا فنيًا وترفيهيًا.
  • عرض أزياء عالمي ضم تصميمات لأفضل 10 مصممين في الوطن العربي.
  • بطولة لكرة القدم الشاطئية ضمت 40 نجمًا من نجوم الكرة.
  • شهد سباق سيارات وتحدي جيت سكي وموكب الفراعنة للسيارات.
  • بطولة بادل عالمية وبطولة للتجديف وعروض للطائرات rc.
العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة حصاد مهرجان العلمين قناة اكسترا نيوز

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