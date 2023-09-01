بطولات عالمية وحفلات لنجوم الوطن العربى.. حصاد مهرجان العلمين الجديدة
سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على حصاد مهرجان العلمين الجديدة، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي:
- انطلق في 13 يوليو الماضي بفعاليات رياضية وحفل تامر حسني.
- شهد حفلات للفنانين أحمد سعد ومحمد منير وحميد وإليسا.
- شهد حفلات للفنان محمود الليثي وحكيم ومحمد عدوية ورضا البحراوي.
- شهد بطولات عالمية للرياضات المختلفة وضم 12 نشاطًا فنيًا وترفيهيًا.
- عرض أزياء عالمي ضم تصميمات لأفضل 10 مصممين في الوطن العربي.
- بطولة لكرة القدم الشاطئية ضمت 40 نجمًا من نجوم الكرة.
- شهد سباق سيارات وتحدي جيت سكي وموكب الفراعنة للسيارات.
- بطولة بادل عالمية وبطولة للتجديف وعروض للطائرات rc.