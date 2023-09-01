ضبط شخص يدير شبكة توزيع إنترنت دون ترخيص فى القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة شبكة توزيع إنترنت دون ترخيص، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم المصنفات الفنية والتعدي علىحقوق الملكية الفكرية.

شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص فى القاهرة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادى.

تقنين الإجراءات لضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه، وعُثر معه على (عدد 4 "راوتر" لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإرسال واستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 أجهزة أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 أجهزة باور لتنظيم الكهرباء).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عرض قطع أثرية للبيع أونلاين في مصر القديمة

وفي سياق متصل واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، نجحت في ضبط قطعة أثرية معروضة للبيع بمصر القديمة.

بداية الواقعة

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام اثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.

باستبيان الأمر أمكن ضبط كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجرية يشتبه في أثريتها، (طرف ثان "وسطاء": 5 أشخاص).. (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص)..

مواجهة المتهمين

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثاني "الوسطاء" من خلال موقع "فيسبوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع، المضبوطة بحيازتهما، وفى سبيل ذلك قام الطرف الثاني بالاتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع، وبمواجهة الطرف الثاني والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.