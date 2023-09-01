الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكراه.. أبرز المحطات في حياة محمود الشريف صاحب أول أوبرا بالإذاعة المصرية

محمود الشريف
محمود الشريف

يحل علينا ذكرى ميلاد الملحن الكبير الراحل محمود الشريف، الذي ولد في 2 سبتمبر عام 1912، ورحل عن عالمنا في 29 يوليو عام 1990 عن عمر يناهز 77 عاماً.

لم تكن موهبة الفنان الكبير محمود الشريف مجرد موهبة أو هوايا، إلا أنه بدأ في حب الموسيقى منذ طفولته ودرس بالإسكندرية وظل بها حتى عام 1939، وتأثر بأخيه الأكبر الذى كان موسيقيا بأوركسترا القوات البحرية المصرية، ليستكمل مسيرته في التلحين ويقدم العديد من الأعمال ذات قيمة فنية يتأثر بها الكبير والصغير.

 نجوم لحن لهم

قدم الموسيقار السكندري محمود الشريف، العديد من الأعمال الفنية القيمة التي لا تنسى على مر التاريخ، ليكون صاحب أول أوبرا في الإذاعة المصرية، ومن ضمن أبرز النجوم التي لحن لهم:" الفنان الراحل محمد عبد المطلب - أحلام - الفنانة ليلى مراد - الفنانة الراحلة فايزة أحمد - محمد قنديل - صباح - سعاد محمد - العندليب عبدالحليم حافظ - كارم محمود - نور الهدي" وغيرهم من نجوم الزمن الجميل.

أبرز ما قدمه من أعمال وألحان

وعمل العديد من الأعمال الفريدة والمميزة التي علقت مع الجماهير لوقتنا هذا ومن ضمنهم:" أغنية رمضان جانا - بياع الهوى راح فين - على بختنا - شمس وقمرين - ياعطارين دلوني - شبكت قلبي - أوصفولي الحب  - حلو وكداب"، وغيرها من الأعمال المميزة.

جوائز وتكريمات حصدها الملحن الكبير محمود الشريف

كرمت الدولة الفنان السكندري الملحن محمود الشريف على ما قدمه خلال مشواره الفني العريق، حيث حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1958 - وحصد جائزة الجدارة 1978 - وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام 1989 ليرحل بعدها عام 1990.

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