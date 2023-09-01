وزيرة البيئة: الانتهاء من تركيب محطة رصد جودة الهواء في بورسعيد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من تركيب محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط، بالحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد، والتى تم إهدائها من إحدى شركات القطاع الخاص، وتم تركيبها أعلى مدرسة الرسوة للتعليم الأساسى، وتشمل محطة الرصد اجهزة قياس كل من (أكاسيد النيتروجين والامونيا وثانى اكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين واول اكسيد الكربون و والاوزون والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر اقل من ١٠ ميكروميتر و الجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر اقل من ٢.٥ميكروميتر)، وبإعلان هذه المحطة، فقد وصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 121 محطة، موزعة على مستوى الجمهورية.

السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية

وفى سياق متصل، أعلنت وزيرة البيئة الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء أسيوط الوليدية بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود جهاز شؤون البيئة لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، حيث تم ربط مدخنتين للوحدتين الأولى والثانية، ورصد كل من لجسيمات الصلبة الكلية والتى تشمل (أول اكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت) بالإضافة إلى الظروف المرجعية والتى تشمل (الأكسجين، والضغط ودرجة الحرارة ومعدل التدفق) وبهذا الربط فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط 6 منشآت بـ42 مدخنة.

كما تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي لمدخنتى الغلاية والريفورمر بمصنع حلوان للأسمدة بمحافظة القاهرة حيث تم رصد كلا من الجسيمات الصلبة، والظروف المرجعية ،وقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة القاهرة عدد (5) منشآة بعدد (35) مدخنة.



واوضحت وزيرة البيئة أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، بلغ عدد (94) منشأة تمثل 469 مدخنة، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

