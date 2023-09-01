الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صدور الحكم على "العقلين المدبرين" لاقتحام الكونجرس

اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس

حكم قاض اتحادي، على زعيمي جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة السابقين جوزيف بيجز وزاكاري ريل، بالسجن 17 عامًا و15 عامًا.

ودانت هيئة محلفين المتهمين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونجرس، في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين.

 الحكم على "العقلين المدبرين" لاقتحام مبنى الكونجرس

وبيجز وريل أول اثنين من جماعة "براود بويز" يصدر الحكم عليهما، بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021.

ويعد الحكم بسجنهما مخففًا وفقًا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وأقل كثيرًا من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عامًا.

وقال كيلي، إنه "لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف" تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

حكم قاضي اتحادي قاضي براودبويز ​الكونجرس

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