على الحجار يهدى أغنية "عزيز على القلب" لوالده الراحل

أهدى الفنان علي الحجار، أغنية "عزيز على القلب" إلى والده الراحل إبراهيم الحجار، الذي من المقرر أن تحل ذكراه بعد 3 أيام، وذلك أثناء وجوده في حفله على مسرح المحكي بـ مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31.

وقال الفنان علي الحجار: "اسمحولي أهدي أغنية عزيز على القلب، إلى والدي خاصةً أن ذكراه بعد 3 أيام، والأغنية دي كانت من ألحانه".

وتفاعل الجمهور مع الفنان علي الحجار، الذي أشعل مسرح المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31، في قلعة صلاح الدين الأيوبي.



كلمات أغنية عزيز على القلب

عزيز على القلب تمنيه وتوعده بقرب وصالك

وبعدها ترجع تجافيه يحتار في قربك ودلالك

عزيز على القلب….عزيز على القلب

عزيز على القلب تمنيه

يا قلبي صدّقت وعوده وفضلت عايش بالاوهام

تستنى هيمان مواعيده لو طيفه زارك بالاحلام

سلّمت له قبل ما سلّم والودّ كان باين في عينيه

ساب العوازل تتكلم عن هجره ساعة وساعة عليه

عزيز على القلب….عزيز على القلب

عزيز على القلب تمنيه

لكن ده حاله من حالك وليه بتبكي من هجره

يمكن يكون اللي جرالك جراله بعد ما طال صبره

ونشوة الحب الهجران ده يجدد الشوق ويزيده

وعذابه في طول الحرمان بالوصل يحييه ويعيده

عزيز على القلب….عزيز على القلب

عزيز على القلب تمنيه

الصبر والله يا قلبي دواك خليك على عهدك لو طال

مسير حبيبك يبقى معاك وتعيش معاه مرتاح البال

يا رب تجمع كل حبيب وتبعد العذال عنهم

ويوم صفاهم يبقى قريب بالفرح دايما تساعدهم

عزيز على القلب….عزيز على القلب

عزيز على القلب تمنيه

وتواجد الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، بوابة الحلوانى وغيرها.



يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منها 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.