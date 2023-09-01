باحثون يكتشفون المواد العطرية والمستحضر المستخدم فى تحنيط مومياء مصرية قديمة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه من المقرر أن يعود رواد المتاحف بالزمن إلى ما يزيد عن 3500 عام من خلال عملية شم، بعد أن حدد الباحثون وأعادوا إنشاء رائحة المسكنات المستخدمة في تحنيط سيدة مصرية قديمة.

وفي حين أن التحنيط قد يستحضر في الأذهان مشاهد الضمادات والجرار، إلا أن العملية كانت بمثابة مادة عطرية يتم فيه تحنيط الجسد والأعضاء للحفاظ عليها في الحياة الآخرة.

وقالت الصحيفة أنه مع ندرة النصوص من مصر القديمة التي تكشف عن المكونات الدقيقة المستخدمة، استخدم العلماء التحليلات الحديثة لفحص المواد المعنية.

والآن، لم يكشف الباحثون الذين يدرسون بقايا البلسم المستخدم في تحنيط سيدة تدعى سينيتناي، أن العديد من مكوناته جاءت من خارج مصر فحسب، بل قاموا أيضًا بإعادة إنتاج عطرهم.

وقالت باربرا هوبر، المؤلفة الأولى للبحث من معهد ماكس بلانك لعلم الأرض الجيولوجية: "يبرز بلسم التحنيط الذي صنعه سينيتناي كواحد من أكثر المسكنات تعقيدًا وتعقيدًا في تلك الحقبة".

وقال الفريق إن سينيتناي عاشت حوالي عام 1450 قبل الميلاد وكانت مرضعة للفرعون أمنحتب الثاني.

تم اكتشاف أوعية سينيتناي الكانوبية - الأوعية التي تم فيها تخزين أعضاء المتوفى المحنطة - في مقبرة بوادي الملوك في عام 1900 على يد هوارد كارتر، عالم الآثار البريطاني الذي اشتهر فيما بعد لدوره في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وقام هوبر وزملاؤه بتحليل ست عينات من بقايا مراهم التحنيط من داخل جرارتين كانتا تحتويان في السابق على رئتي سينيتناي وكبده، كما تشير النقوش الهيروغليفية، وأشاروا إلى أنه كان لا بد من استيراد العديد من المكونات إلى مصر.

وقال هوبر: "على سبيل المثال، من المحتمل أن بعض الراتنجات، مثل راتنج شجرة الصنوبر، جاءت من شمال البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا الوسطى، وتم تضييق نطاق مادة أخرى إما إلى راتينج يسمى الدمار - وهو حصري للغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا - أو راتنج شجرة الفستق.

وأضاف انه في حال كان الأمر يتعلق بدمر، فإن هذا من شأنه أن يسلط الضوء على شبكات التجارة الواسعة للمصريين خلال منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد، حيث كانوا يجلبون المكونات من بعيد.

ولكن لم تكن جميع المكونات التي تم تحديدها موجودة في كلا الجرارين، وهو اكتشاف قد يشير إلى أن المسكنات كانت خاصة بأعضاء محددة، على الرغم من أن الفريق أشار إلى أنه من الممكن أيضًا أن تكون هي نفسها في الأصل ولكنها كانت مختلطة بشكل سيئ أو تحللت بشكل مختلف.