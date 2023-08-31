الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاعل كبير لجمهور أمير عيد على أنغام "ساموراي" بالعلمين

أمير عيد
أمير عيد

نجح فريق كايرو كي في إشعال أجواء حفلهم بمدينة العلمين، وسط حضور جماهيري غفير، خاصة وأنهم يحظوا بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المطرب أمير عيد خلال حفله ضمن أكبر وأهم حدث ترفيهي بالشرق الأوسط، على أنغام أغنية “ساموراي” وقاموا بالغناء معه، ثم تلتها أغنية “وبعدين” وسط تأثر كبير بكلمات الأغنية وتصفيق حار له.

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احتشاد الجمهور في العلمين أرينا قبل دقائق من صعود عمر كمال و"أبو" للمسرح

 

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فريق "كايروكي" يشعل مهرجان العلمين الجديدة بأغنيته "روبرتو"

 

من جانبه، يواصل مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" فعالياته المختلفة والناجحة للأسبوع الثامن على التوالي بعد فعاليات مختلفة ناجحة ومميزة خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية والفعاليات التي تقام على هامش المهرجان والتي حظت بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور المصري والعربي وبعض الضيوف من الدول الخارجية، وتصدرت مجموعة كبيرة من الفعاليات التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تواصل شبكة قنوات ووسائل الإعلام بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم تغطية خاصة وممزية، وخلال الساعات الماضية شهدت مدينة العلمين أحداثا مختلفة وتشهد الساعات القادمة فعاليات جديدة أخرى.

أمير عيد كايروكي كايرو كي قناة الحياة حفل العلمين

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