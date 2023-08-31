تفاعل كبير لجمهور أمير عيد على أنغام "ساموراي" بالعلمين

نجح فريق كايرو كي في إشعال أجواء حفلهم بمدينة العلمين، وسط حضور جماهيري غفير، خاصة وأنهم يحظوا بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المطرب أمير عيد خلال حفله ضمن أكبر وأهم حدث ترفيهي بالشرق الأوسط، على أنغام أغنية “ساموراي” وقاموا بالغناء معه، ثم تلتها أغنية “وبعدين” وسط تأثر كبير بكلمات الأغنية وتصفيق حار له.

من جانبه، يواصل مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" فعالياته المختلفة والناجحة للأسبوع الثامن على التوالي بعد فعاليات مختلفة ناجحة ومميزة خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية والفعاليات التي تقام على هامش المهرجان والتي حظت بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور المصري والعربي وبعض الضيوف من الدول الخارجية، وتصدرت مجموعة كبيرة من الفعاليات التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تواصل شبكة قنوات ووسائل الإعلام بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم تغطية خاصة وممزية، وخلال الساعات الماضية شهدت مدينة العلمين أحداثا مختلفة وتشهد الساعات القادمة فعاليات جديدة أخرى.