الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتشاد الجمهور فى العلمين أرينا قبل دقائق من صعود عمر كمال و"أبو" للمسرح

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

احتشد جمهور غفير بساحة العلمين أرينا حيث ينطلق بعد دقائق حفل النجوم عمر كمال وأبو والصواريخ ودبل زوكش في واحدة من أضخم حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد سلسلة من الحفلات الناجحة خلال الفترة الماضية.

حفل عمر كمال بمهرجان العلمين الجديدة

ويتواجد الآلاف من محبي نجوم حفل الليلة حيث سهلت شركة تذكرتي علميات الدخول بداية من مساء اليوم بعد أن نفدت تذاكر الحفل على مدار الساعات الماضية.

ويقدم عمر كمال عددا كبيرا من أغانيه التي أحبها الجمهور منها “ملوك النزاهة” و"إنتي معلمة" و"بنت الجيران" وغيرها من الأغنيات.

تتواصل الليلة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للأسبوع الثامن على التوالي بعد النجاحات الكبيرة لعدد من نجوم مصر والعالم العربي على مدار الأسابيع الماضية ليكتب مهرجان العلمين نجاحا لم يكن موجودا من قبل على الإطلاق.

وخلال ساعات من طرح شركة تذكرتي الفرصة لحجز تذاكر نجم الراب الشاب ويجز نفدت التذاكر خلال ساعات معدودة نظرا للإقبال الكبير من الشباب بسبب الشعبية الجارفة التي تمتع بها ويجز خلال السنوات الماضية وأصبح نجم الراب الأول في العالم العربي وله شعبية جارفة من المحيط للخليج حيث يقام الحفل مساء غدًا الجمعة.

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مهرجان العلمين.. انتهاء الاستعدادات لانطلاق حفل عمر كمال و"أبو"

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
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