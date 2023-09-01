بنك القاهرة يحصد جائزة الصفوة Elite Quality Award من JP Morgan لعام 2023

حصل بنك القاهرة على Elite Quality Award من بنك جي بي مورجان JP Morgan لعام 2023 والتي يمنحها سنويًا لأكثر البنوك نموًا ودقة في مجال المدفوعات التجارية الدولية، يأتي حصول البنك على الجائزة تقديرًا لأدائه المتميز ووصول البنك لأعلى مستويات الدقة، وفقًا لمعايير الأداء التي حددها جي بي مورجان محققًا معدل استثنائي في دقة المدفوعات (STP) والتي بلغت 99.95%.

تسلم الجائزة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة من ريناتا ڨيلانوڨا الرئيس التنفيذي للمدفوعات العالمية "Managing Director Global Head of Payments – JP Morgan".

وصرح "فايد" بأن انضمام جائزة JP Morgan إلى سلسلة الجوائز المتتابعة التي حصدها بنك القاهرة تعد بمثابة شهادة ثقة وتميز من أحد أكبر وأهم المؤسسات المالية العالمية JP Morgan للأداء الجماعي المتفوق لفريق العمل ببنك القاهرة بما يخدم قاعدة كبيرة من عملاء البنك في تحقيق أعلى المعايير في دقة وسرعة المعاملات الدولية ليؤكد ريادة بنك القاهرة في السوق المصرفي المصري.

وأشادت ڨيلانوڨا بالأداء المتميز لبنك القاهرة والذي أهله بجدارة للحصول على Elite Quality Award تقديرًا لشركائنا المتميزين بالجودة العالية فى مجال المدفوعات التجارية على المستوى الدولي، موضحة أن عمليات التقييم تستند على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة JP Morgan لاختيار الفائزين بما يعكس التزام بنك القاهرة بتطبيق أقصى معايير الجودة.

هذا ويعد بنك جي بي مورجان أكبر البنوك الأمريكية ويستحوذ على حصة كبيرة من سوق المدفوعات التجارية الدولية على مستوى العالم.

كان بنك القاهرة قد سجل صافي أرباح بلغت نحو 2.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023 بمعدل نموًا بلغ 41%، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 44 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%، وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.