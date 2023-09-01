الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يحصد جائزة الصفوة Elite Quality Award من JP Morgan لعام 2023

طارق فايد
طارق فايد

حصل بنك القاهرة  على Elite Quality Award  من بنك جي بي مورجان JP Morgan لعام 2023 والتي يمنحها سنويًا لأكثر البنوك نموًا ودقة في مجال المدفوعات التجارية الدولية، يأتي حصول البنك على الجائزة  تقديرًا لأدائه المتميز ووصول البنك لأعلى مستويات الدقة، وفقًا لمعايير الأداء التي حددها جي بي مورجان محققًا معدل استثنائي في دقة المدفوعات (STP) والتي بلغت 99.95%.

تسلم الجائزة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة من ريناتا ڨيلانوڨا الرئيس التنفيذي للمدفوعات العالمية "Managing Director Global Head of Payments – JP Morgan".

وصرح "فايد" بأن انضمام جائزة JP Morgan إلى سلسلة الجوائز المتتابعة التي حصدها بنك القاهرة تعد بمثابة شهادة ثقة وتميز من أحد أكبر وأهم المؤسسات المالية العالمية JP Morgan للأداء الجماعي المتفوق لفريق العمل ببنك القاهرة بما يخدم قاعدة كبيرة من عملاء البنك في تحقيق أعلى المعايير في دقة وسرعة المعاملات الدولية ليؤكد ريادة بنك القاهرة في السوق المصرفي المصري.

بنك القاهرة يواصل تحقيق أرقاماً قياسية في نتائج أعماله خلال النصف الأول من 2023

 

وأشادت ڨيلانوڨا بالأداء المتميز لبنك القاهرة والذي أهله بجدارة للحصول على Elite Quality Award تقديرًا لشركائنا المتميزين بالجودة العالية فى مجال المدفوعات التجارية على المستوى الدولي، موضحة أن عمليات التقييم تستند على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة JP Morgan لاختيار الفائزين بما يعكس التزام بنك القاهرة بتطبيق أقصى معايير الجودة. 

هذا ويعد بنك جي بي مورجان أكبر البنوك الأمريكية ويستحوذ على حصة كبيرة من سوق المدفوعات التجارية الدولية على مستوى العالم.

كان بنك القاهرة قد سجل صافي أرباح بلغت نحو  2.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023 بمعدل نموًا بلغ  41%، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 44 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%، وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية. 

بنك القاهرة بنك جي بي مورجان البنوك طارق فايد الجوائز المدفوعات التجارية

مواد متعلقة

بنك القاهرة يواصل تحقيق أرقاماً قياسية في نتائج أعماله خلال النصف الأول من 2023

بنك القاهرة يطرح بطاقة ائتمانية جديدة لعملائه من الشركات

الأكثر قراءة

بنك القاهرة يحصد جائزة الصفوة Elite Quality Award من JP Morgan لعام 2023

أثريون يطالبون بالتدخل لاستعادة الآثار المصرية من المتحف البريطانى بعد سرقته

وصلة رقص من جمهور “أبو” بالعلمين الجديدة على أنغام أغنية "محتار"

على الحجار يتصدر ترند "إكس" بالتزامن مع مهرجان القلعة الدولى للموسيقى

فريق كاريوكي يشعل حفل مهرجان "العلمين" بأغنية "يخرب بيتك يا كيف"

على الحجار لـ"جمهور القلعة": "أنا مش مصدق وجود كل الناس دى.. وكتر خيركم لوجودكم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال