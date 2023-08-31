قناة الناس| خطيب يُحذر: أفعال قد تُعرضك للطرد من رحمة الله (فيديو)

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، إن أهل الجنة سيسألون أهل النار، ما الذى أدخلهم جهنم، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ".



وأضاف “عبد السلام” خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس فضائية: "شوف بقى إيه اللى بيدخل النار وجهنم، عشان تبعد عنه، اللى دخلوا النار ليه عشان لا يصلون، ولا يطعمون المسكين وكانوا يخوضوا مع الخائضين، اللى هم بيرددوا الشائعات، ويروجونها على مواقع التواصل الاجتماعى، بدون ما يتوثقوا من صحة المعلومات".



واستكمل الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين: "فعل بسيط على فيس بوك، تنشر خبر ولا تعرف عنه حاجة، يقولك هم قالوا، سمعت عن الموضوع، كل ده نشر الشائعات والبلبلة، ربنا سماهم المرجفون فى المدينة وحكمهم إنهم ملعونون، يعنى مطرود من رحمة ربنا، ودول اللى بيعملوا على نشر الذعر والبلبلة بأخبار كاذبة، وشائعات"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.