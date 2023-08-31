قناة الناس| محمد مهنا يكشف أسرار النفس البشرية وكيفية نهذبها

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، إنّ النفس خلقت من الطين لأنها فانية ولها العالم الخاص بها، فإن أرادت أي شىء تبطش إليه دون النظر إلى كونه حلالا أو حرامًا لأنها ليست قضية النفس بل هي قضية العقل والشرع بعد ذلك.

وأضاف “مهنا” خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ طبيعة النفس، في الأصل فتنة صاحبها وامتحانه، لأن النفس أصلها روح وهي الأصل والسر والحق والفطرة والقانون، فبالتالي أمرت بالثبات وفقًا لقوانين الروح وقوانين الثبات وقوانين الحق وقوانين الفطرة.

التسويف أخطر آفات الإنسان والمجتمع

وحذر الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، من خطورة التسويف على المجتمع والشخص والأمة كلها، مضيفا: "أخطر شىء على الإنسان والمجتمع والأمة، إننا نقول بكرة ".

وتابع أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف: "المفروض نقول إمبارح كان أفضل، كل الحذر من تأجيل العمل إلى الغد، لأنه لا أحد يضمن هل سيكون موجودا أم لأ".

واستكمل: "تلاقى المدير أو العامل يؤجل شغله لبكرة، وهذا يسبب خسائر كبيرة للشركة، المشروع اللى يخلص فى سنة يتعمل فى 3 سنوات، لكن الإرادة الحقيقة التى بها يقظة قلب ويقين، هى التي تنجز المهام ولا تؤجلها".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



