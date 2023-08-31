الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مصر تستطيع" يفاجئ محاربة السرطان "أم رحيم" بعمرة هدية

مصر تستطيع يفاجئ
مصر تستطيع" يفاجئ محاربة السرطان "أم رحيم

استضاف الإعلامي أحمد فايق، في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc"، ولاء عادل، محاربة السرطان "أم رحيم"، مريضة السرطان التي تابعت الاختبار الثاني لنجلها "رحيم" وسط مدرجات ملعب اختبارات "كابيتانو".

وفاجأ "فايق" محاربة السرطان بعمرة هدية من برنامج "مصر تستطيع"، وأيضًا قبول ابنها "رحيم" في اختبارات برنامج "كابيتانو مصر".

وظهرت أم رحيم، تدعم ابنها ومعها أنبوب الأكسجين لا يفارقها، وفاجأها ابنها "رحيم" بخطاب يحمل لها مفاجأة يبشرها فيها بحصولها على عمرة مجانية، واجهشت في البكاء خلال قراءة الرسالة، وبادرت بالدعاء لابنها وسط تصفيق الحضور في المدرجات.

ويُذاع برنامج "مصر تستطيع" يوم الخميس من كل أسبوع، عبر فضائية "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق.

كابيتانو ام رحيم برنامج مصر تستطيع

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