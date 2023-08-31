عمرو عبد الجليل يعلن موعد جنازة وعزاء شقيقه

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن موعد جنازة وعزاء شقيقه الراحل هشام الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس.

وشارك “عبد الجليل” منشورا له عبر فيس بوك معلنا موعد جنازة وعزاء شقيقه الراحل، قائلا: “صلاة الجنازة على شقيق الفنان عمرو عبد الجليل غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد المدينة المنورة أبراج عثمان .. المعادي ‏والعزاء غدا الجمعة في مسجد عمر مكرم”.

وكان قد أعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وكتب عمرو على صفحته:" البقاء لله في اخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".