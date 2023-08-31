الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو عبد الجليل يعلن موعد جنازة وعزاء شقيقه

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن موعد جنازة وعزاء شقيقه الراحل هشام الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس.

 

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عمرو عبدالجليل أحدث المنضمين لفيلم "كتف قانونى"

 

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وفاة شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

وشارك “عبد الجليل” منشورا له عبر فيس بوك معلنا موعد جنازة وعزاء شقيقه الراحل، قائلا: “صلاة الجنازة على شقيق الفنان عمرو عبد الجليل غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد المدينة المنورة أبراج عثمان .. المعادي ‏والعزاء غدا الجمعة في مسجد عمر مكرم”.

وكان قد أعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وكتب عمرو على صفحته:" البقاء لله في اخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

الفنان عمرو عبد الجليل وفاة شقيق عمرو عبدالجليل فيلم كتف قانوني موعد عزاء جنازة

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