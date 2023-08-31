وفاة شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

أعلن الفنان عمرو عبدالجليل، اليوم الخميس، وفاه شقيقه هشام، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

عمرو عبدالجليل ينعى شقيقه

وكتب عبدالجليل عبر حسابه، قائلا: "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبدالجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

ولم تحدد أسرة الراحل مكان إقامه العزاء، أو مكان الدفن إلى الوقت الحالي، حيث من المنتظر أن تعلن هذه التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة.