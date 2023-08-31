الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: زيارة وفد الكونجرس للقاهرة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة نيفين حمدي

علقت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، على زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر، مؤكدة أن البلدين يرتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة استمرت على مدى العقود الأربعة الماضية، اتسمت بالتنسيق والتشاور في كافة قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وسوريا ولبنان والعراق وليبيا وأيضا فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي تأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

زيارة الكونجرس الأمريكي

وقالت النائبة نيفين حمدي في تصريحات لها، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد الحزبين الديمقراطي والجمهوري بـالكونجرس الأمريكي، اتسم بالشفافية والعمق، وعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بين البلدين، على جميع المستويات، سواء الرسمية أو البرلمانية أو الشعبية، لاسيما وأنه يأتي فى توقيت تتزايد فيه التحديات المحيطة بالدولتين إقليميًا ودولياً وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، كانت لها عظيم الأثر للعديد من الدول.

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وثمنت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، تأكيد الرئيس السيسي للوفد الأمريكي، موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس لموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، لافتة إلى أن الوفد الأمريكي أشاد بدور مصر المحوري والتاريخي، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط.


القيادة الرشيدة

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أثبتت للعالم أنها دولة محورية مؤثرة في المنطقة وذلك من خلال مواقفها الثابتة مع القضايا وهموم الأشقاء في الدول العربية والأفريقية والأوروبية، بل وأكثر من ذلك استعادت بفضل القيادة الرشيدة علاقاتها ومكانتها القوية مع كل دول العالم.

واختتمت حمدي بالتأكيد على نجاح مصر المتزايد في سياستها الخارجية وفي دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والإفريقية والدولية، الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل.

الدكتورة نيفين حمدي مجلس النواب حماة الوطن الكونجرس الأمريكي القضية الفلسطينية

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