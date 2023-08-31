عابد: لقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية

بعد جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تأكيد على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على تعزيز العلاقات في كافة المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية.

مجريات الواقع الإقليمي والدولي

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الواقع الإقليمي والدولي يشهد اضطرابات نتيجة الأزمات العالمية في الغذاء والطاقة والتمويل التي طالت العديد من دول العالم.

وأشار رئيس نقل النواب إلى أن اللقاء يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خاصة بعد جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

موقف مصر من الحرب الروسية الأوكرانية

ولفت النائب علاء عابد إلى أن الرئيس السيسي كان حاسم وواضح في حديثه بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وموقف مصر من شد النهضة بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

تعزيز قيم المواطنة

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت في مقدمة دول العالم التي تعطي أولوية لتعزيز قيم المواطنة والتسامح وحقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل أمس وفدا رفيع المستوى من الحزبين الديموقراطى والجمهورى بالكونجرس الأمريكى، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية.