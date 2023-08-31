مران الأهلى.. انتظام الثلاثى توفيق وفؤاد وعاشور بمعسكر النمسا

انتظم الثلاثي أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، بعدما خضعوا لفحص طبي شامل أمس الأربعاء، لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.

وأجرى ثلاثي الأهلي فحوصات طبية لدى الخبير النمساوي فينك، والتي أكدت تعافيهم بشكل تام من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم في الموسم الماضي.

وكان الدكتور تامر أبو العينين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد أكد أنه اطمأن على حالة اللاعبين الثلاثة، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها، ويمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكره الإعدادي حاليًّا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد 2023/2024.

ويستهل الأهلي مواسمه الجديد، بالعديد من التحديات القوية والصعبة على المستوى المحلي والقاري، حيث ستكون ضربة البداية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم يوم 15 سبتمبر المقبل، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالسعودية.

بينما يبدأ الفريق الأحمر، مشواره في النسخة الجديدة من دوري الأبطال، بمواجهة سان جورج الإثيوبي أحد أيام 22 أو 23 أو 24 سبتمبر المقبل ذهابا.

أما مواجهة الإياب فتقام أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

بينما على المستوى المحلي، فهناك مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد ونسخة كأس مصر عن الموسم الماضي والنسخة الجديدة من البطولة ذاته، بالإضافة لكأس السوبر المحلي، سواء بنظامه القديم أو الحديث المزمع تنفيذه.