أيسلندا تعلن استئناف صيد الحيتان

وصفت جماعات حقوق الحيوان ونشطاء البيئة الأخبار التي أعطت الضوء الأخضر لاستئناف صيد الحيتان التجاري، بعد انتهاء الحظر المؤقت، الذي تم فرضه هذا العام، بأنها "مخيبة للآمال للغاية".

وقالت الحكومة الأيسلندية إنه ستكون هناك لوائح أكثر صرامة، بما في ذلك تحسين المعدات والتدريب وزيادة المراقبة، لكن الناشطين قالوا إن هذه "لا معنى لها وغير ذات صلة"؛ لأن الحيتان ستظل تعاني من الموت المؤلم. يتم إطلاق النار على الحيتان التي يتم اصطيادها بحراب ذات رءوس يدوية.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية يأتي قرار الحكومة بالسماح بمواصلة صيد الحيتان في البلاد بعد نصيحة من مجموعة عمل مفادها أن التحسينات يمكن أن تقلل المعاناة.

وتعتبر الحيتان الزعنفية، ثاني أكبر الثدييات في العالم، بعد الحوت الأزرق، معرضة عالميًا للانقراض، وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة الأيسلندية أن وزير الغذاء والزراعة، سفانديس سفافارسدوتر، سمح باستئناف الصيد مع مراعاة أساليب الصيد الأكثر صرامة وزيادة المراقبة.

ولا يوجد في البلاد سوى شركة واحدة متبقية لصيد الحيتان، وهي شركة هفالو، وينتهي ترخيصها لمدة خمس سنوات لصيد الحيتان الزعنفية في ديسمبر.

نشطاء: المعاناة مستمرة

وقال لوك ماكميلان، أحد الناشطين المناهضين لصيد الحيتان في منظمة Whale and Dolphin Conservation: "هذه الإجراءات الجديدة لا معنى لها وغير ذات صلة". "إن التدريب والتعليم وتحسين المعدات أو أساليب القتل- التدابير التي اتخذتها- لن تجعل صيد الحيتان مقبولاً على الإطلاق. لا توجد طريقة إنسانية لقتل الحيتان في البحر، وستظل تعاني.

"هذا القرار مخيب للآمال للغاية وخطوة كبيرة إلى الوراء".

وشددت المجموعات على أن الحيتان تواجه بالفعل تهديدات لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك التلوث، والتشابك في شباك الصيد، واصطدام السفن، وأزمة المناخ.

وقال رود تومبروك، المدير الأوروبي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية: "إنه أمر لا يمكن تفسيره أن الوزيرة سفافارسدوتير رفضت الأدلة العلمية القاطعة التي طلبتها بنفسها، مما يدل على وحشية وقسوة قتل الحيتان التجاري. ببساطة، لا توجد طريقة لجعل الحيتان التي تصطاد الحربة في البحر سوى طريقة قاسية ودموية، ولن يغير ذلك أي قدر من التعديلات.

وأضاف التقرير أنه "نظرًا لأن الحاجة إلى حماية الحيتان بالغة الأهمية، فإن هذا يعد رفضًا مدمرًا لفرصة لا تتاح إلا مرة واحدة كل جيل لإنهاء المذبحة في البحر. هناك مدخل مخزي جديد في كتب تاريخ الحفاظ على البيئة- لقد أتيحت لأيسلندا الفرصة لفعل الشيء الصحيح لكنها اختارت عدم القيام بذلك".

يشعر بعض دعاة الحفاظ على البيئة بالقلق من أن قرار يوم الخميس سيضع التوقف التدريجي على المدى الطويل عن صيد الحيتان موضع تساؤل. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن حصة صيد الحيتان في أيسلندا للسنوات العديدة المقبلة في نهاية عام 2023.

ومع ذلك، يرى آخرون القرار بمثابة "خطوة إلى الأمام" نحو إنهاء الصناعة في أيسلندا، ويقولون إنهم واثقون من عدم استيفاء الشروط الجديدة ويأملون في أن تتوقف الحكومة الأيسلندية عن إصدار تراخيص لصيد الحيتان بمجرد انتهاء تصريح هفالور.

وقال باتريك راماج، من الصندوق الدولي لرعاية الحيوان: "هذه خطوة مؤسفة ولكنها مطلوبة نحو وضع نهاية دائمة لصيد الحيتان في أيسلندا"، ويجب على وزير الثروة السمكية الآن أن يقرر ما إذا كان سيتم السماح لهذه المذبحة القاسية بالاستمرار إلى ما بعد هذا العام.