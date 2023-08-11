عاش قبل 41 مليون سنة.. 10 معلومات عن فرعون الحيتان "توت سيتس"

أعلن فريق بحثي دولي بقيادة علماء مصريين بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، عن نوع جديد من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة أطلق عليه «توت سيتس»، الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في إفريقيا.

ووصف الاكتشاف بأنه أحد أكبر الاكتشافات العلمية مؤخرا، ويعد طفرة كبيرة في مجال اكتشاف الحياة على كوكب الأرض، وفي هذا الإطار، ترصد «الدستور» أبرز 10 معلومات عن الحوت «توت سيتس».

10 معلومات عن اكتشاف “فرعون الحيتان”

1 - يعتبر فرعون الحيتان من ضمن أصغر وأقدم أسلاف الحيتان وهو من ضمن تطورات أسلاف برمائية.

2 - ينتمي الحوت إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات وهو من الحيوانات المنقرضة.

3 - الأجزاء التي تم اكتشافها من قبل فريق البحث هي لـ جمجمة وفكين وأسنان والفقرة العنقية الأولى وأجزاء من العظم اللامي في صخور عصر الإيوسين.

4 - عمر الطبقات التي اكتشف منها هذا الحوت أو مدة انقراضه تقدر بنحو 41 مليون عام، ما يساعد في استكمال صورة تطور الحيتان الأولى.

5 - تم إطلاق اسم للحوت الجديد «توتسيتس» على شرف الملك المصري الشهير توت عنخ آمون.

6 - يبلغ طول الحوت الصغير نحو 2.5 متر.

7 - كان يعيش الحوت الصغير في بحر شاسع يعرف بـاسم "بحر تيثيس" والذي كان يضم عدد كبير من الحيوانات البحرية القديمة من بينها أسلاف الحيتان.

8 - هذا النوع يهاجر إلى المياه الحارة والضحلة لكي يتمكن من التكاثر في بيئة مناسبة لها مع درجات الحرارة.

9 - هذا النوع من الحيتان قادر على السباحة بكفاءة والغوص لأعماق متفاوتة في البحار مثل الدلافين.

10 - يصل وزنه قرابة 187 كجم، وبذلك يعد الأصغر حجما بين كل أفراد عائلته من شتى أنحاء العالم.