الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاش قبل 41 مليون سنة.. 10 معلومات عن فرعون الحيتان "توت سيتس"

فرعون الحيتان
فرعون الحيتان

أعلن فريق بحثي دولي بقيادة علماء مصريين بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، عن نوع جديد من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة أطلق عليه «توت سيتس»، الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في إفريقيا.

ووصف الاكتشاف بأنه أحد أكبر الاكتشافات العلمية مؤخرا، ويعد طفرة كبيرة في مجال اكتشاف الحياة على كوكب الأرض، وفي هذا الإطار، ترصد «الدستور» أبرز 10 معلومات عن الحوت «توت سيتس».

10 معلومات عن اكتشاف “فرعون الحيتان”

1 - يعتبر فرعون الحيتان من ضمن أصغر وأقدم أسلاف الحيتان وهو من ضمن تطورات أسلاف برمائية.

2 - ينتمي الحوت إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات وهو من الحيوانات المنقرضة.

3 - الأجزاء التي تم اكتشافها من قبل فريق البحث هي لـ جمجمة وفكين وأسنان والفقرة العنقية الأولى وأجزاء من العظم اللامي في صخور عصر الإيوسين.

4 - عمر الطبقات التي اكتشف منها هذا الحوت أو مدة انقراضه تقدر بنحو 41 مليون عام، ما يساعد في استكمال صورة تطور الحيتان الأولى.

5 - تم إطلاق اسم للحوت الجديد «توتسيتس» على شرف الملك المصري الشهير توت عنخ آمون.

6 - يبلغ طول الحوت الصغير نحو 2.5 متر.

7 - كان يعيش الحوت الصغير في بحر شاسع يعرف بـاسم "بحر تيثيس" والذي كان يضم عدد كبير من الحيوانات البحرية القديمة من بينها أسلاف الحيتان.

8 - هذا النوع يهاجر إلى المياه الحارة والضحلة لكي يتمكن من التكاثر في بيئة مناسبة لها مع درجات الحرارة.

9 -  هذا النوع من الحيتان قادر على السباحة بكفاءة والغوص لأعماق متفاوتة في البحار مثل الدلافين.

10 -  يصل وزنه قرابة 187 كجم، وبذلك يعد الأصغر حجما بين كل أفراد عائلته من شتى أنحاء العالم.

فرعون الحيتان الحيتان جامعة المنصورة الحوت الحوت الجديد الباسيلوصوريات الحيوانات المنقرضة

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

شارع المزاج.. "الدستور" تزور قبلة المدخنين فى مصر (صور)

لم يستطع إكمال الصلاة.. تفاصيل ما حدث لإمام الحرم المكى خلال خطبة الجمعة (فيديو)

اكتشاف "توتسيتس".. قصة جديدة في تاريخ الحضارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع