جمال مصطفى: القيادة السياسية مهتمة بتطوير وترميم منظومة الآثار فى مصر

قال الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بجودة وتطوير وترميم منظومة الآثار في مصر.

وأضاف الدكتور جمال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن الدولة المصري في كتف وزارة السياحة والآثار منذ فترة طويلة، في العديد من المشروعات، لافتاً إلى أن أعمال الترميم في الآثار تأخذ وقتًا طويلاً، كما يحدث عليها جدل كبير، ولذلك نحرض دائمًا على إبراز العمل في الأثر، عقب الانتهاء من أعمال الترميم، وهو ما ظهر من خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية، لتفقد مجموعة من العمائر التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عمائر ترجع للقرن الأول الميلادي، وعمائر ترجع للقرن الـ 14 الميلادي، وعمائر أخرى تعود للقرن الخامس والسادس الميلادي.