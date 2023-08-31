الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: استئناف اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود يجب أن يكون مستقراً

جوتيريش
جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه بعث لوزير الخارجية الروسي مجموعة مقترحات متماسكة لإحياء اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد جوتيريش، أن استئناف اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود يجب أن يكون مستقراً ولا يواجه أزمة أو تعليقاً.

 

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على جميع دول العالم، حيث حدثت أزمة كبيرة في تصدير الحبوب الغذائية من جانب طرفي الحرب، ولهذا تعاني دول العالم الآن من عدم القدرة على استيراد الحبوب الغذائية الروسية الأوكرانية، وهذا التعنت كان نتيجته المباشرة ارتفاع أسعار السلع في جميع أنحاء العالم.

جوتيريش الحرب الروسية الأوكرانية عاجل القاهرة الإخبارية أزمة الحبوب

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