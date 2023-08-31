الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي مجموعة من السائحين خلال افتتاح عدد من المواقع الأثرية بمصر القديمة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار من الحدث


خلال مشاركة  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، في افتتاح عدد من المواقع الأثرية بمنطقة مصر القديمة، بعد الانتهاء من مشروعات ترميمها وصيانتها، التقى الوزير بعدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمجمع الأديان بها، والذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه.

وقد رحب الوزير بهم معرباً عن تمنياته لهم بزيارة ممتعة وتجربة سياحية متميزة في مصر، مؤكدًا على أن مصر ترحب بكافة ضيوفها من مختلف دول العالم.

كما استعرض خلال حديثه تميز المقصد السياحي المصري بالعديد من الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية التي يمكن الاستمتاع بها خلال الزيارة الواحدة.

كما أعرب عن تمنياته بأن يقوموا بنقل تجربتهم خلال زيارتهم لمصر لأصدقائهم وعائلاتهم وتشجعيهم على زيارتها.

السائحون يعبرون عن استمتاعهم بزيارة مصر

ومن جانبهم، أعرب هؤلاء السائحون عن استمتاعهم بزيارة مصر وبالمواقع السياحية والأثرية بها ولاسيما زيارتهم أمس لمنطقة آثار أهرامات الجيزة واستكمالهم اليوم لزيارة باقي معالم القاهرة الثقافية، مشيرين إلى رغبتهم في زيارة مصر مرة أخرى العام المقبل وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد افتتح، صباح اليوم، برج مأخذ سور مجري العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من مشروع ترميمها، بحضور  وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفي سياق قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على إدخال المناطق الأثرية على خريطة المقاصد السياحية، مضيفًا: "وزير السياحة والآثار وعدني ت بإدخال المناطق التي تم ترميمها وتطويرها ضمن برامج الزيارات للسياح، فضلًا عن فتحها للمصريين كي يتعرفوا على تاريخ بلدهم" .ا

وزير السياحة والآثار بمنطقة مصر القديمة المواقع الأثرية سياحية متميزة في مصر السياحية والأثرية

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

وزير السياحة يعين شعبان عبدالجواد مديرًا عامًا للإدارة العامة لاسترداد الآثار

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

قبل عرضه الليلة.. كواليس حفل "كايروكى" فى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال