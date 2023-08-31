الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الوثائقية" تعرض فيلم "الحرب على الصين" سبتمبر المقبل

الحرب على الصين
الحرب على الصين

تعلن قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر سبتمبر 2023، الفيلم الوثائقي الاستقصائي "الحرب على الصين"، الذي يسعى من خلاله الصحفي الأسترالي "جون بيلجر"، الذي عمل مراسلًا حربيًّا إبّان حرب فيتنام، إلى كسر حاجز الصمت، وتفنيد ادعاءات الحكومة الأمريكية عن الصين بوصفها مصدرًا للخطر القادم المُهدد للهيمنة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية على العالم. 

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"في عيون الفرعون".. جديد "الوثائقية" في شهر سبتمبر

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"الوثائقية" تعرض "حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101" فى سبتمبر


يرصد الفيلم- رصدًا دقيقًا- المحاولات الأمريكية المستمرة على مدى سنوات لمحاصرة الصين وتطويقها في بحر الصين الجنوبي؛ من خلال نشر أساطيلها وقواتها البحرية، أو من خلال صواريخها الموجهة نحو بكين من قواعدها العسكرية المنتشرة في عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، مثل كوريا، واليابان.

الحرب على الصين الوثائقية قناة فيلم وثائقي في عيون الفرعون الكتيبة

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