"في عيون الفرعون".. جديد "الوثائقية" في شهر سبتمبر

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023، الفيلم الوثائقي "في عيون الفرعون"، الذي يوثق عددًا من الرحلات الأثرية الاستكشافية الكبرى في مصر، ومنها رحلة المستكشف الإنجليزي هوارد كارتر، الذي نجح في اكتشاف القناع الفرعوني الأكثر بهاءً للملك توت عنخ آمون عام 1922.



كما يوثق الفيلم رحلة إحدى البعثات الأثرية الفرنسية في صحراء الأقصر، التي أزاحت الستار عن مقبرة "تي تي 33"، المكونة من اثنتين وعشرين غرفة موزعة على ثلاثة طوابق، والتي تعد أحد أهم الاكتشافات الفرعونية في القرن التاسع عشر.

في سياق مختلف، أعلنت قناة "الوثائقية" عن أنه من المقرر أن تعرض في شهر سبتمبر المقبل الفيلم الوثائقي "الكتيبة.. حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101".

يوثق الفيلم بطولات الجيش في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، راصدًا أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمالي سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها.